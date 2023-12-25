Медики 15-го пограничного отряда рассекретили характеристики многоместного медицинского автобуса Scania, приобщенного для эвакуации раненых военнослужащих в тыловые медицинские учреждения.

Переоборудованную под нужды медиков машину еще весной пригнали пограничникам финские волонтеры благотворительной организации "Ukraine AX", работающей под патронатом Моники Фон Френкель. Об этом была лишь короткая информационная заметка без подробностей.

И вот на днях Госпогранслужба распространила сообщение о работе эвакуационного автобуса. Боевой медик "Стального кордона" Роман с позывным "Кичи" в деталях рассказал о медицинском автобусе и его значении на эвакуационных маршрутах.

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Как выяснилось, трехдверный двухосный автобус к работе на передовой не причастен. Его миссия связана с дальними рейсами: медики используют машину на перевозке раненых от стабилизационных пунктов в прифронтовых зонах до тыловых больниц и госпиталей.

И хотя модель не указана, из фотографий и видео хорошо видно, что основой для эвакуационной машины стал 13,3-метровый городской автобус Scania Citywide с 3-дверной конфигурацией 2-2-2. Его уже в переоборудованном состоянии вместе с гуманитарными грузами перегнали через Польшу в Украину и передали пограничникам.

Обычно это низкопольный городской автобус, салон которого рассчитан на 100 пассажиров, но в медицинском исполнении здесь совсем другая конфигурация вместимости. Фото: ГПСУ

Салон рассчитан на 14 раненых – 10 человек занимают сидячие места в задней части машины, а еще четверо лежачих размещаются на специальных носилках, по два с каждого борта. Внутри есть три зоны, где размещены отсеки для тяжелых и легких раненых и оперативного хирургического вмешательства. Конечно, здесь полная комплектация оборудованием, медикаментами и инструментарием, необходимым для сопровождения травмированных / покалеченных на дальние расстояния.

Эвакуационный автобус Scania для транспортировки раненых от стабилизационных пунктов в прифронтовых зонах в тыловые больницы и госпитали. Фото: ГПСУ/alandstidningen.ax

Это та же машина, что и низкопольная пассажирская на 100 номинальных мест, хотя и имеет специализированное медицинское исполнение. Неизменной здесь осталась ходовая и силовая комплектация. Здесь та же 280-сильная версия дизельного двигателя с автоматической 5-ступенчатой коробкой передач ZF 5HP502 C.

Автобусу присущ мягкий ход. На дальнем плече перевозок раненых это положительно сказывается на комфорте их транспортировки. При этом на сопровождение такого количества раненых требуется только одна бригада медиков, чего не скажешь о классических каретах медицинской помощи на базе LCV, на каждую из которых нужен по крайней мере один медик.