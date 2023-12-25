Медики 15-го прикордонного загону розсекретили характеристики багатомісного медичного автобуса Scania, долученого для евакуації поранених військовослужбовців у тилові медичні заклади.

Переобладнану під потреби медиків машину ще весною пригнали прикордонникам фінські волонтери благодійної організації "Ukraine AX", що працює під патронатом Моніки Фон Френкель. Про це була лише коротка інформаційна замітка без подробиць.

І ось днями Держприкордонслужба поширила допис про роботу евакуаційного автобуса. Бойовий медик "Сталевого кордону" Роман з позивним "Кічі" в деталях розповів про медичний автобус та його значення на евакуаційних маршрутах.

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Як з’ясувалося, тридверний двовісний автобус до роботи на передовій не причетний. Його місія пов’язана з далекими рейсами: медики використовують машину на перевезенні поранених від стабілізаційних пунктів у прифронтових зонах до тилових лікарень та шпиталів.

І хоча модель не вказано, зі світлин та відео добре видно, що основою для евакуаційної машини став 13,3-метровий міський автобус Scania Citywide з 3-дверною конфігурацією 2-2-2. Його вже в переобладнаному стані разом з гуманітарними вантажами перегнали через Польщу в Україну й передали прикордонникам.

Зазвичай це низькопідлоговий міський автобус, салон якого розрахований на 100 пасажирів, але в медичному виконанні тут зовсім інша конфігурація місткості. Фото: ДПСУ

Салон розрахований на 14 поранених – 10 осіб займають сидячі місця у задній частині машини, а ще четверо лежачих розміщуються на спеціальних ношах, по два з кожного борту. Всередині є три зони, де розміщено відсіки для важких та легких поранених і оперативного хірургічного втручання. Звісно, тут повна комплектація обладнанням, медикаментами та інструментарієм, необхідним для супроводу травмованих/покалічених на далекі відстані.

Евакуаційний автобус Scania для транспортування поранених від стабілізаційних пунктів у прифронтових зонах до тилових лікарень та шпиталів. Фото: ДПСУ/alandstidningen.ax

Це та ж сама машина, що і низькопідлогова пасажирська на 100 номінальних місць, хоча й має спеціалізоване медичне виконання. Незмінною тут лишилася ходова та силова комплектація. Тут та сама 280-сильна версія дизельного двигуна з автоматичною 5-ступеневою коробкою передач ZF 5HP502 C.

Автобусу притаманний м’який хід. На далекому плечі перевезень поранених це позитивно позначається на комфорті їх транспортування. При цьому на супровід такої кількості поранених потрібно лише одна бригада медиків, чого не скажеш про класичні карети медичної допомоги на базі LCV, на кожну з яких потрібен принаймні один медик.