Фандрейзингова платформа United24 на своїй сторінці в Telegram повідомила про передачу фронтовим медикам ще двох броньованих автомобілів для евакуації поранених з передової. Цією партією завершено проєкт постачання 13 евакуаційних автомобілів.

Бронеавтомобілі Gurkha на замовлення державного підприємства "Медичні закупівлі України" виготовляла канадська компанія Terradyne Armored Vehicles Inc. Кошти під цей проєкт у сумі 124 мільйони гривень виділила United24.

Повідомляється, що усі замовлені 13 евакуаційних авто надходили в Україну поетапно. Усі вони, включаючи доставлені й передані військовим 12-ту і 13-ту машини, уже задіяні у фронтовій зоні.

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Наші військові медики дуже гарної думки про ці евакуатори: машина розроблялася під максимальний захист людей всередині. Продумані як ходова, так і модуль салону. Передні колеса винесено далеко вперед, що при наїзді на міну дозволяє у ці метр-півтора погасити кінематику вибухової хвилі – енергія вибуху зменшується. Передні крила спереду і капот кріпляться безпосередньо до шасі, а не до кабіни екіпажу і це у критичну хвилину вибуху зменшує енергію ударної хвилі.

Броньовані санітарно-евакуаційні автомобілі канадської компанії Terradyne уже добре зарекомендували себе на фронті. Таких би машин туди трохи більше... United24

Броньований відсік відокремлений від моторно-трансмісійної ніші подвійною перегородкою, а броньовані двері забезпечують доступ до двох роздільних осередків броньованої капсули. Якщо заднє колесо підривається на міні, вибух прямує вгору і назовні, тим самим обмежуючи пошкодження салону: деякі запобіжні функції були включені в проєкт для захисту екіпажу від вибуху міни саме під днищем. До того ж дорожній просвіт був збільшений для забезпечення максимального розсіювання енергії вибуху.

Посилене днище по всьому периметру підлоги захистили додатковою пластиною, що демпфує. Вона має шарувату структуру типу сендвіча і поглинає значну частку енергії вибуху. Пластина має власну систему кріплення, завдяки чому вона прикриває весь салон.