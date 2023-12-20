Фандрейзинговая платформа United24 на своей странице в Telegram сообщила о передаче фронтовым медикам еще двух бронированных автомобилей для эвакуации раненых с передовой. Этой партией завершен проект поставки 13 эвакуационных автомобилей.

Бронеавтомобили Gurkha по заказу государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" изготавливала канадская компания Terradyne Armored Vehicles Inc. Средства под этот проект в сумме 124 миллиона гривен выделила United24.

Сообщается, что все заказанные 13 эвакуационных авто поступали в Украину поэтапно. Все они, включая доставленные и переданные военным 12-ю и 13-ю машины, уже задействованы во фронтовой зоне.

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Наши военные медики очень хорошего мнения об этих эвакуаторах: машина разрабатывалась под максимальную защиту людей внутри. Продуманы как ходовая, так и модуль салона. Передние колеса вынесены далеко вперед, что при наезде на мину позволяет в эти метр-полтора погасить кинематику взрывной волны – энергия взрыва уменьшается.

Передние крылья спереди и капот крепятся непосредственно к шасси, а не к кабине экипажа и это в критическую минуту взрыва уменьшает энергию ударной волны.

Бронированные санитарно-эвакуационные автомобили канадской компании Terradyne уже хорошо зарекомендовали себя на фронте. Таких бы машин туда чуть больше... United24

Бронированный отсек отделен от моторно-трансмиссионной ниши двойной перегородкой, а бронированные двери обеспечивают доступ к двум раздельным ячейкам бронированной капсулы. Если заднее колесо подрывается на мине, взрыв направляется вверх и наружу, тем самым ограничивая повреждения салона: некоторые предохранительные функции были включены в проект для защиты экипажа от взрыва мины именно под днищем. К тому же дорожный просвет был увеличен для обеспечения максимального рассеивания энергии взрыва.

Усиленное днище по всему периметру пола защитили дополнительной демпфирующей пластиной. Она имеет слоистую структуру типа сэндвича и поглощает значительную долю энергии взрыва. Пластина имеет собственную систему крепления, благодаря чему она прикрывает весь салон.