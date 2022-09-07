Партия состоит из автомобилей Peugeot Landtrek и Mitsubishi L200.

Благодаря пожертвованиям от украинцев фонд "Вернись живым" приобрел еще 104 новых пикапа Pegeout Landtrek и Mitsubishi L200 на общую сумму 96 299 242 грн, или 2,6 млн евро. Часть из них уже в Украине работают на передовой. Фонд обещает, что отчитается о работе машин в ВСУ.

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Ранее Фонд уже передал в армию 254 новых автомобиля стоимостью 194 344 924,9 грн. Эти машины подвозят боекомплект, провизию, транспортируют личный состав, минометы, ПЗРК и ПТРК мобильных огневых групп, эвакуируют раненых. Их получили более 60 бригад, полков или батальонов Вооруженных сил и других составляющих сектора безопасности и обороны.