Партія складається з автомобілів Pegeout Landtrek та Mitsubishi L200.

Завдяки пожертвам від українців фонд “Повернись живим” придбав ще 104 нових пікапи Pegeout Landtrek та Mitsubishi L200 на загальну суму 96 299 242 грн, або 2,6 млн євро. Частина з них уже в Україні й працюють на передовій. Фонд обіцяє, що відзвітує про роботу машин у ЗСУ.

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Раніше Фонд уже передав у військо 254 нові автомобілі вартістю 194 344 924,9 грн. Ці машини підвозять боєкомплект, провізію, транспортують особовий склад, міномети, ПЗРК та ПТРК мобільних вогневих груп, евакуйовують поранених. Їх отримали понад 60 бригад, полків чи батальйонів Збройних Сил та інших складових сектору безпеки й оборони.