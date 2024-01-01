10 мая центр Киева перекроют для движения

В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города. Об этом сообщает КГВА.

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Конкретное время и локации не сообщаются. Они будут определяться с учетом протоколов безопасности. “Просим киевлян и гостей города относиться с пониманием и учесть предостережения при планировании дня”, - сказано в сообщении.