Его преследовала дюжина полицейских экипажей, а остановить смогли лишь металлические шипы.

К счастью, все закончилось хорошо. Под этим мы подразумеваем, что инцидент обошелся без пострадавших, хотя школьный автобус был уничтожен. А вот малого теперь вряд ли скоро выпустят поиграть на улице.

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Происшествие случилось воскресным утром в городе Батон Руж, штат Луизиана, США. Автобус был припаркован вблизи местной школы и, очевидно, не охранялся. Поскольку машина имела автоматическую коробку передач, справиться с ней малолетнему “гонщику” оказалось не сложно. Причем не только сдвинуть с места, но и довольно быстро ездить, поскольку некоторое время парнишке удавалось бежать от преследования полицией.

Погоня продолжалась около получаса, пока на пути автобуса не растянули металлические шипы для прокола шин. В течение этого времени несовершеннолетний разбойник на автобусе прыгал с бордюров, наткнулся на газопровод, проехался по нескольким газонам, сбил ограждения частных домов и, в конце концов, врезался в дерево. Когда парень вылез из автобуса, где полиция взяла его под стражу, он оказался невредимым. Поскольку он несовершеннолетний, его имя не будет обнародовано, но, по сообщениям местных СМИ, несовершеннолетнего водителя автобуса обвиняют в нескольких преступлениях, за которые ему придется отвечать.