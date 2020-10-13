Його переслідувала дюжина поліцейських екіпажів, а зупинити змогли лише металеві шипи.

На щастя, усе закінчилось добре. Під цим ми маємо на увазі, що інцидент обійшовся без постраждалих, хоча шкільний автобус було знищено. А от малого тепер навряд чи скоро випустять погратись надворі.

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Подія трапилась недільного ранку у місті Батон Руж, штат Луїзіана, США. Автобус був припаркований поблизу місцевої школи і, очевидно, не охоронявся. Оскільки машина мала автоматичну коробку передач, впоратись із ним малолітньому “гонщику” виявилось не складно. Причому не лише зрушити з місця, а й досить швидко їздити, оскільки певний час хлопчині вдавалось утікати від переслідування поліцією.

Гонитва тривала близько півгодини, аж поки на шляху автобуса не розтягнули металеві шипи для проколу шин. Протягом цього часу неповнолітній розбишака на автобусі стрибав із бордюрів, наштовхнувся на газопровід, проїхався кількома газонами та збив огорожі приватних будинків і врешті-решт врізався у дерево. Коли хлопчина виліз з автобуса, де поліція взяла його під варту, він виявився неушкодженим. Оскільки він неповнолітній, його ім'я не буде оприлюднено, але, за повідомленнями місцевих ЗМІ, неповнолітнього водія автобуса звинувачують у кількох злочинах, за які йому доведеться відповідати.