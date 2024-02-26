Еще 9 февраля водитель съехал с трассы возле села Маково Кропивницкого района на дорогу местного значения в трех километрах от весового комплекса и застрял. Вытащить грузовик удалось только 20 февраля.

Маневр водителя, который решил объехать WIM-комплекс, обойдется перевозчику в 51 тыс. грн штрафа и дополнительные расходы на буксировку грузовика. Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

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За три километра до WIM № 29 на автодороге Н-23 водитель DAF свернул на дорогу местного значения и застрял. Первая попытка работников ГСЧС в Кировоградской области вытащить транспортное средство вместе с грузом провалилась. Только 20 февраля двум оперативно-спасательным машинам ГСЧС удалось отбуксировать грузовик к автомобильной дороге.

Работники Отдела государственного надзора (контроля) в Кировоградской области составили на перевозчика акт за проезд по дороге местного значения с превышением габаритно-весовых норм (абз. 17 ч. 1 ст. 60 ЗУ Об автомобильном транспорте).

Согласно товаротранспортной накладной, данное транспортное средство перевозило 42 т груза, что на 75% превышает норму для дороги местного значения - 24 т.