Ще 9 лютого водій з’їхав з траси біля села Макове Кропивницького району на дорогу місцевого значення за три кілометри від вагового комплексу... і застряг. Витягнути вантажівку вдалося лише 20 лютого.

Маневр водія, який вирішив об’їхати WIM-комплекс, обійдеться перевізнику у 51 тис. грн штрафу та додаткові витрати на буксирування вантажівки. Про це повідомляє Укртрансбезпека.

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За три кілометри до WIM № 29 на автодорозі Н-23 водій DAF звернув на дорогу місцевого значення і застряг. Перша спроба працівників ДСНС у Кіровоградській області витягнути транспортний засіб разом із вантажем провалилася. Лише 20 лютого двом оперативно-рятувальним машинам ДСНС вдалося відбуксирувати вантажівку до автомобільної дороги.

Працівники Відділу державного нагляду (контролю) у Кіровоградській області склали на перевізника акт за проїзд дорогою місцевого значення із перевищенням габаритно-вагових норм (абз. 17 ч. 1 ст. 60 ЗУ Про автомобільний транспорт).

Відповідно до товаротранспортної накладної, даний транспортний засіб перевозив 42 т вантажу, що на 75% перевищує норму для дороги місцевого значення — 24 т.

Нагадаємо, як перевізники уникають штрафів за перевантаження.