Определено 13 гибридов с расходом топлива менее 6 литров на сотню

На рынке подержанных авто есть множество гибридных моделей, не требующих подзарядки от сети и способны экономно расходовать топливо. Slashgear.com собрали 13 самых эффективных вариантов, которые потребляют от 5,9 л/100 км и даже меньше.

Toyota RAV4 Hybrid 2022 года

5,9 л/100 км в комбинированном цикле (5,7 в городе / 6,2 на трассе). Практичный и надежный кроссовер.

Kia Sportage Hybrid 2024

5,5 л/100 км (5,6 в городе / 5,4 на трассе). Современный дизайн, просторный салон.

Honda CR-V Hybrid 2023

5,9 л/100 км (5,5 в городе / 6,5 на трассе). Просторный и семейный SUV.

Toyota Prius 2023

От 4,2 л/100 км (4,1 в городе / 4,2 на трассе). Один из самых экономных автомобилей на рынке.

Hyundai Ioniq Blue 2021

4,0 л/100 км (4,1 в городе / 3,9 на трассе). Конкурент Prius с менее “спорным” дизайном.

Lexus UX 250h 2020

,5,6 л/100 км (5,5 в городе / 5 _COPY2 7 на трассе). Компактный роскошный кроссовер.

Kia Optima Hybrid 2018

5,6 л/100 км (6,0 в городе / 5,1 на трассе). Просторный седан с хорошим оснащением.

Toyota Crown Hybrid 2023

5,7 л/100 км (5,6 в городе / 5,7 на трассе). Седан бизнес-класса с полным приводом.

Honda Insight 2022

4,5 л/100 км (4,3 в городе / 4,8 на трассе). Сдержанный конкурент Prius.

Ford Escape Hybrid 2022

5,7 л/100 км (5,3 в городе / 6,4 на трассе). Американский компактный кроссовер.

Hyundai Elantra Hybrid Blue 2023

4,4 л/100 км (4,5 в городе / 4,2 на трассе). Седан с современными технологиями.

Toyota Camry Hybrid 2018

4,5 л/100 км (4,6 в городе / 4,4 на трассе). Легендарный седан с отличной экономичностью.

Honda Accord Hybrid 2023

4,9 л/100 км (4,6 в городе / 5,4 на трассе). Комфортный и технологичный семейный седан.

Эти модели доказали эффективность в смешанном цикле и не требуют подзарядки от розетки, в отличие от plug-in гибридов или электрокаров.