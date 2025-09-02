Визначено 13 гібридів з витратою пального менше 6 літрів на сотню

На ринку вживаних авто є безліч гібридних моделей, які не потребують підзарядки від мережі та здатні економно витрачати пальне. Slashgear.com зібрали 13 найефективніших варіантів, які споживають від 5,9 л/100 км і навіть менше.

Toyota RAV4 Hybrid 2022

5,9 л/100 км у комбінованому циклі (5,7 у місті / 6,2 на трасі). Практичний та надійний кросовер.

Kia Sportage Hybrid 2024

5,5 л/100 км (5,6 у місті / 5,4 на трасі). Сучасний дизайн, просторий салон.

Honda CR-V Hybrid 2023

5,9 л/100 км (5,5 у місті / 6,5 на трасі). Просторий і сімейний SUV.

Toyota Prius 2023

Від 4,2 л/100 км (4,1 у місті / 4,2 на трасі). Один із найекономніших автомобілів на ринку.

Hyundai Ioniq Blue 2021

4,0 л/100 км (4,1 у місті / 3,9 на трасі). Конкурент Prius із менш “спірним” дизайном.

Lexus UX 250h 2020

5,6 л/100 км (5,5 у місті / 5,7 на трасі). Компактний розкішний кросовер.

Kia Optima Hybrid 2018

5,6 л/100 км (6,0 у місті / 5,1 на трасі). Просторий седан з хорошим оснащенням.

Toyota Crown Hybrid 2023

5,7 л/100 км (5,6 у місті / 5,7 на трасі). Седан бізнес-класу з повним приводом.

Honda Insight 2022

4,5 л/100 км (4,3 у місті / 4,8 на трасі). Стриманий конкурент Prius.

Ford Escape Hybrid 2022

5,7 л/100 км (5,3 у місті / 6,4 на трасі). Американський компактний кросовер.

Hyundai Elantra Hybrid Blue 2023

4,4 л/100 км (4,5 у місті / 4,2 на трасі). Седан із сучасними технологіями.

Toyota Camry Hybrid 2018

4,5 л/100 км (4,6 у місті / 4,4 на трасі). Легендарний седан з відмінною економічністю.

Honda Accord Hybrid 2023

4,9 л/100 км (4,6 у місті / 5,4 на трасі). Комфортний та технологічний сімейний седан.

Ці моделі довели ефективність у змішаному циклі та не потребують підзарядки від розетки, на відміну від plug-in гібридів чи електрокарів.