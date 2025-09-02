Визначено 13 гібридів з витратою пального менше 6 літрів на сотню

ФОТО: Toyota |
Toyota
На ринку вживаних авто є безліч гібридних моделей, які не потребують підзарядки від мережі та здатні економно витрачати пальне. Slashgear.com зібрали 13 найефективніших варіантів, які споживають від 5,9 л/100 км і навіть менше.
Читайте також: BYD встановив рекорд, випустивши 10 мільйонів електромобілів та гібридів
Toyota RAV4 Hybrid 2022
5,9 л/100 км у комбінованому циклі (5,7 у місті / 6,2 на трасі). Практичний та надійний кросовер.
Kia Sportage Hybrid 2024
5,5 л/100 км (5,6 у місті / 5,4 на трасі). Сучасний дизайн, просторий салон.
Honda CR-V Hybrid 2023
5,9 л/100 км (5,5 у місті / 6,5 на трасі). Просторий і сімейний SUV.
Toyota Prius 2023
Від 4,2 л/100 км (4,1 у місті / 4,2 на трасі). Один із найекономніших автомобілів на ринку.
Hyundai Ioniq Blue 2021
4,0 л/100 км (4,1 у місті / 3,9 на трасі). Конкурент Prius із менш “спірним” дизайном.
Lexus UX 250h 2020
5,6 л/100 км (5,5 у місті / 5,7 на трасі). Компактний розкішний кросовер.
Kia Optima Hybrid 2018
5,6 л/100 км (6,0 у місті / 5,1 на трасі). Просторий седан з хорошим оснащенням.
Toyota Crown Hybrid 2023
5,7 л/100 км (5,6 у місті / 5,7 на трасі). Седан бізнес-класу з повним приводом.
Honda Insight 2022
4,5 л/100 км (4,3 у місті / 4,8 на трасі). Стриманий конкурент Prius.
Ford Escape Hybrid 2022
5,7 л/100 км (5,3 у місті / 6,4 на трасі). Американський компактний кросовер.
Hyundai Elantra Hybrid Blue 2023
4,4 л/100 км (4,5 у місті / 4,2 на трасі). Седан із сучасними технологіями.
Toyota Camry Hybrid 2018
4,5 л/100 км (4,6 у місті / 4,4 на трасі). Легендарний седан з відмінною економічністю.
Honda Accord Hybrid 2023
4,9 л/100 км (4,6 у місті / 5,4 на трасі). Комфортний та технологічний сімейний седан.
Ці моделі довели ефективність у змішаному циклі та не потребують підзарядки від розетки, на відміну від plug-in гібридів чи електрокарів.