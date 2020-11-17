Делайте ваши ставки, дамы и господа, хоть результат весьма предсказуем.

Hoonicorn – это монструозный дрифткар с мотором Ford, над которым работали те же специалисты, которые строят машины для NASCAR. Двигатель укомплектован парой, возможно, самых больших турбин из существующих и работает на метаноле. Автомобиль спроектирован для дрифта и джимханы. С другой стороны – стоковый суперкар McLaren Senna.

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Характеристики британского спорткара на бумаге выглядят великолепно. 4-литровый V8 с отдачей в 800 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, 1 198 килограммов сухой массы, ускорение 0-100 км/ч за 2,8 секунды, максимальная скорость в 335 км/час. Но на что он способен в заезде на 402 метра? Собственно, это видео дает ответ на этот вопрос. Другой вопрос, способен ли он показать лучшее время на отрезке в четверть мили, чем дрифтовый Hoonicorn? Ответ также в видео.