Робіть ваші ставки, пані та панове, хоч результат досить передбачуваний.

Hoonicorn – це монструозний дріфткар з мотором Ford, над яким працювали ті ж спеціалісти, що будують машини для NASCAR. Двигун вкомплектований парою, можливо, найбільших турбін з існуючих і працює на метанолі. Автомобіль спроектований для дріфту та джимхани. З іншого боку – стоковий суперкар McLaren Senna.

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Характеристики британського спорткара на папері виглядають чудово. 4-літровий V8 з віддачею у 800 кінських сил та 800 Нм крутного моменту, 1198 кіло сухої маси, прискорення 0-100 км/год за 2,8 секунди, максимальна швидкість у 335 км/год. Та на що він спроможний у заїзді на 402 метри? Власне, це відео дає відповідь на це питання. Інше питання, чи здатен він показати кращий час на відрізку у чверть милі, ніж дріфтовий Hoonicorn? Відповідь також у відео.