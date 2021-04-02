Мужчина из Лас-Крусеса, штат Нью-Мексико, обнаружил, что его машина стала новым ульем для около 15 тысяч пчел, за каких-то 10 минут, что он провел в местном супермаркете.

Эта история может служить еще одной иллюстрацией к знаменитой фразе "Ну ничего себе, за хлебушком сходил".

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Инцидент произошел в минувшие выходные, а на спасение машины прибыла бригада ... пожарной службы Лас-Крусес. И пожарные справились с ситуацией, хотя пчеловодство – это не то, чем они занимаются. К счастью, один из спасателей имел 10-летний опыт пчеловодства и согласился помочь, хотя в то время был не на службе.

Личность владельца автомобиля Buick, оккупированного пчелами, не обнародована, но его история привлекает внимание по очевидным причинам. Он занял машину своего друга, чтобы съездить за покупками в супермаркет. Поскольку на улице было жарко, он оставил одно из задних окон открытым. Когда он вернулся, он бросил свои продукты в багажник и начал ехать, прежде чем понял, что в машине он не один, а с целым роем компаньонов.

Он позвонил в 911, так как не знал, что еще делать. Джесси Джонсон, тот самый пожарный с опытом пчеловодства, предложил помочь, не дожидаясь специальной службы. Учитывая, что это была зона торговли в час, когда больше людей могло оказаться рядом и подвергаться опасности, нужно было немедленно принять меры.

Джонсон выпроводил всех пчелами из машины и переселил их в свои ульи. По его словам, пчелиный рой весил 1,6 килограмма, а сами насекомые "были достаточно послушными".

Причина интереса медоносов именно к старому "Бьюику" остается неизвестной. Однако нередко весной пчелы отрываются от улья и летят за королевой в поисках нового жилья. Поскольку в это время у них нет территории для защиты, они ведут себя менее агрессивно.