Чоловік із Лас-Крусеса, штат Нью-Мексико, виявив, що його машина стала новим вуликом для близько 15 000 бджіл, за якихось 10 хвилин, що він провів у місцевому супермаркеті.

Ця історія може служити ще однією ілюстрацією до знаменитої фрази “Ну нічого собі, за хлібчиком сходив”.

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Інцидент трапився минулих вихідних, а на порятунок машини прибула бригада… пожежної служби Лас-Крусеса. І пожежники впорались з ситуацією, хоча бджільництво – це не те, чим вони займаються. На щастя, один із рятувальників мав 10-річний досвід бджільництва і погодився допомогти, хоча на той час був не на службі.

Особистість власника автомобіля Buick, окупованого бджолами, не оприлюднена, але його історія привертає увагу з очевидних причин. Він позичив машину свого друга, щоб з’їздити за покупками до супермаркету. Оскільки на вулиці було спекотно, він залишив одне із задніх вікон відкритим. Коли він повернувся, він кинув свої продукти в багажник і почав їхати, перш ніж зрозумів, що в машині він не один, а з цілим роєм компаньонів.

Він зателефонував до 911, оскільки не знав, що ще робити. Джессі Джонсон, той самий пожежник із досвідом бджолярства, запропонував допомогти, не чекаючи на спеціальну службу. Враховуючи, що це була зона торгівлі в годину, коли більше людей могло опинитись поруч і наражатись на небезпеку, потрібно було негайно вжити заходів.

Джонсон випроводив усіх бджол з машини і переселив їх у свої вулики. За його словами, бджолиний рій важив 1,6 кілограми, а самі комахи “були досить слухняними”.

Причина цікавості медоносів саме до старого “Б’юїка” залишається невідомою. Однак не рідко навесні бджоли відриваються від вулика та летять за королевою у пошуках нової оселі. Оскільки в цей час у них немає території для захисту, вони поводяться менш агресивно.