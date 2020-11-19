Единственный в своем роде автомобиль был доставлен владельцу в июне, а встречать 2021 год ему уже не суждено.

Сын миллиардера Тима Гиллина из Далласа – 17-летний Гейдж – разбил уникальный Pagani Huayra Roadster с кузовом из пурпурного карбона и ценой в 3,4 миллиона долларов.

Смотрите также: Ютубер сжег собственный Mercedes-AMG 63S, чтобы привлечь к себе внимание: видео

В июне Гейдж разместил на своем канале GG Exotics видео о получении гиперкара. Новенький сияющий автомобиль прибыл на автовозе прямо к дому семьи Гиллин, где его встречало все семейство. Его видео – типичный пример “инфлюенсера” наихудшего типа: он и его братья, как правило, балуются возле бассейна, придумывают нелепые шутки и вывозят машины из впечатляющего автопарка старшего Гиллина на прогулки. В гараж папы также входят Bugatti Chiron, McLaren Senna, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Dawn.