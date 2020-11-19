Єдиний в своєму роді автомобіль був доставлений власнику у червні, а зустрічати 2021 рік йому вже не судилося.

Син мільярдера Тіма Гілліна з Далласу – 17-річний Гейдж – розбив унікальний Pagani Huayra Roadster з кузовом з пурпурового карбону та ціною у 3,4 мільйони доларів.

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У червні Гейдж розмістив на своєму каналі GG Exotics відео про отримання гіперкара. Новенький сяючий автомобіль прибув на автовозі прямо до будинку родини Гіллін, де його зустрічало усе сімейство. Його відео – типовий приклад “інфлюенсера” найгіршого типу: він та його брати, як правило, дуркують біля басейну, вигадують безглузді жарти та вивозять машини з вражаючого автопарку старшого Гілліна на прогулянки. У гараж тата також входять Bugatti Chiron, McLaren Senna, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Urus і Rolls-Royce Dawn.