Єдиний в своєму роді автомобіль був доставлений власнику у червні, а зустрічати 2021 рік йому вже не судилося.

Син мільярдера Тіма Гілліна з Далласу – 17-річний Гейдж – розбив унікальний Pagani Huayra Roadster з кузовом з пурпурового карбону та ціною у 3,4 мільйони доларів.

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У червні Гейдж розмістив на своєму каналі GG Exotics відео про отримання гіперкара. Новенький сяючий автомобіль прибув на автовозі прямо до будинку родини Гіллін, де його зустрічало усе сімейство. Його відео – типовий приклад “інфлюенсера” найгіршого типу: він та його брати, як правило, дуркують біля басейну, вигадують безглузді жарти та вивозять машини з вражаючого автопарку старшого Гілліна на прогулянки. У гараж тата також входять Bugatti Chiron, McLaren Senna, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Urus і Rolls-Royce Dawn.


А ще є кілька відео, в яких Гіллін-молодший хизується за кермом Pagani. Навряд чи хлопець утримався від того, щоб покататись з вітерцем у такому автомобілі. Втім, свідчень того, що причиною аварії було перевищення швидкості наразі немає, хоча наслідки ДТП вказують саме на це – від машини залишились лиш пошматовані клапті фіолетового карбону. При цьому ні водій, ні пасажир – приятель Гейджа, внаслідок аварії серйозних ушкоджень не отримали і змогли самостійно покинути місце ДТП.