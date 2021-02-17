Заводской тюнинг превратил крошечный хэтчбек в пушечное ядро, что в "полете" звучит как песня.

1.6 Турбо, 250 лошадиных сил мощности, 360 ньютон-метров крутящего момента, выхлопная система Akrapovic и спортивные шины – Renault Clio RS Trophy словно создан, чтобы провоцировать уличных гонщиков. К счастью, в определенных местах в Германии всю его ловкость можно выпустить на волю.

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Renault Clio – один из самых популярных автомобилей в Европе, примерно на уровне с VW Golf. Недавно вышло новое поколение, которое имеет фантастический, как для дешевого автомобиля, салон, однако он не может компенсировать потерю версии RS. Ее появление невозможно из-за правил выбросов.

В видео представлен Clio RS четвертого поколения, у которого 1,6-литровый турбомотор от Nissan Juke, вместо 2-литрового агрегата предыдущей модели. Исполнение Trophy ориентировано на трек с соответственно настроенной подвеской и более быстрыми переключениями передач автоматической трансмиссии. Кроме того, Clio RS Trophy на 20 лошадиных сил мощнее обычного RS.

В обзоре от AutoTop у хэтчбека под капотом 250 французских пони, что больше, чем у нового Golf GTI. Автомобиль может разгоняться до 232 километров в час (235 по паспорту) на немецком автобане, но быстро ускоряется разве что до первой сотни – за 6,6 секунды.