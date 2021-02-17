Заводський тюнінг перетворив крихітний хетчбек на гарматне ядро, що в "польоті" звучить, як пісня.

1.6 Турбо, 250 кінських сил потужності, 360 ньютон-метрів крутного моменту, вихлопна система Akrapovic і спортивні шини – Renault Clio RS Trophy немов створений, щоб провокувати вуличних гонщиків. На щастя, у певних місцях в Німеччині усю його спритність можна випустити на волю.

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Renault Clio – один з найпопулярніших автомобілів у Європі, приблизно на рівні з VW Golf. Нещодавно вийшло нове покоління, яке має фантастичний, як для дешевого автомобіля, салон, однак він не може компенсувати втрату версії RS. Її поява неможлива, через правила викидів.

У відео представлений Clio RS четвертого покоління, який має 1,6-літровий турбомотор від Nissan Juke, замість 2-літрового агрегата попередньої моделі. Виконання Trophy орієнтоване на трек, з відповідно налаштованою підвіскою і швидшими перемиканнями передач автоматичної трансмісії. Крім того, Clio RS Trophy на 20 кінських сил потужніший за звичайний RS.

У огляді від AutoTop хетчбек має під капотом 250 французьких поні, що більше, ніж у нового Golf GTI. Автомобіль може розганятись до 232 кілометрів на годину (235 за паспортом) на німецькому автобані, але швидко прискорюється хіба що до першої сотні – за 6,6 секунди.