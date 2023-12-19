Национальная гвардия Украины получила для своих фронтовых подразделений 27 гусеничных бронетранспортеров M113, закупленных за счет United24.

Машины будут использоваться как для огневой поддержки личного состава в бою, так и для логистических операций – доставлять на позиции наших воинов, боеприпасы, амуницию, продовольствие, а также эвакуировать с поля боя раненых.

Броневик вместе с экипажем способен вместить 13 человек. Усиленная броневая защита в лобовой части, сбоку и снизу обеспечивает защиту от 12,7-мм бронебойных пуль с дистанции 200 м. Если крыша имеет стальной бронелист толщиной в 29 мм, то пол там укреплен до 38 мм, что защищает от поражений минами.

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12,3-тонная гусеничная машина М113 с дизельным двигателем мощностью 265 л.с. может разгоняться по дороге с твердым покрытием до 61 км/ч и идти на одной заправке топливного бака 480 километров.

Закупленные за счет United24 бронетранспортеры М113 перед отправкой на фронт. Фото: United24

Броневики (длина 4,86 м, ширина 2,68 м, высота 2,5 м) выкуплены со складов резерва в удовлетворительном состоянии. Машины прошли сервисно-ремонтное обслуживание, отправились во фронтовые подразделения Нацгвардии Украины в рабочем операционном состоянии, как того требуют фронтовые условия.

В последнее время гусеничные транспортеры М113 в различных модификациях все чаще появляются у наших защитников. Еще свежо в памяти сообщение Госпогранслужбы о том, что Минэнергетики и предприятия топливно-энергетического комплекса Украины закупили для бригады "Стальной кордон" полсотни бронетранспортеров M113.