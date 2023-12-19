Національна гвардія України отримала для своїх фронтових підрозділів 27 гусеничних бронетранспортерів M113, закуплених коштом United24.

Машини будуть використовуватися як для вогневої підтримки особового складу в бою, так і для логістичних операцій – доставлятимуть на позиції наших воїнів, боєприпаси, амуніцію, продовольство, а також евакуюватимуть з поля бою поранених.

Броньовик разом з екіпажем спроможний вмістити 13 осіб. Посилений броньовий захист у лобовій частині, збоку та знизу забезпечує захист від 12,7-мм бронебійних куль з дистанції 200 м. Якщо дах має сталевий бронелист товщиною у 29 мм, то підлогу там зміцнено до 38 мм, що убезпечує від уражень мінами.

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12,3-тонна гусенична машина М113 з дизельним двигуном потужністю 265 к.с. може розганятися по дорозі з твердим покриттям до 61 км/год та йти на одній заправці паливного бака 480 кілометрів.

Закуплені коштом United24 бронетранспортери М113 перед відправленням на фронт. Фото: United24

Броньовики (довжина 4,86 м, ширина 2,68 м, висота 2,5 м) викуплено зі складів резерву у задовільному стані. Машини пройшли сервісно-ремонтне обслуговування, пішли у фронтові підрозділи Нацгвардії України в робочому операційному стані, як того вимагають фронтові умови.

Останнім часом гусеничні транспортери М113 у різних модифікаціях все частіше з’являються у наших захисників. Ще не вивітрилося в пам’яті повідомлення Держприкордонслужби про те, що Міненергетики та підприємства паливно-енергетичного комплексу України закупили для бригади "Сталевий кордон" півсотні бронетранспортерів M113.