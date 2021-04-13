Редкую спецверсию 32-летнего BMW M3 оценивают на торгах в 75 тысяч долларов. В целом было изготовлено 500 подобных экземпляров.

На британском онлайн-аукционе The Market выставили на продажу серый BMW M3 в спецверсии Evolution 1988 выпуска. За одну из 500 построенных модифицированных двухдверок уже предложили 55 тысяч фунтов стерлингов (75 652 долларов).

Читайте также: В Украине продают BMW M5 E34 1991 году за бешеные деньги

BMW M3 Evolution является ограниченной версией классической модели в кузове E30. Двухдверки представили в 1988 году в рамках автосалона во Франкфурте. Лимитированное спортивное купе отличалось прежде всего доработанным четырехцилиндровым мотором S14 2.3, отдача которого на этом экземпляре, лишенном катализатора, составила 220 лошадиных сил (такие машины также известны как EVO2). Вместе с агрегатом на спорткар устанавливали механическую трансмиссию.

До "сотни" M3 Evolution разгонялся за 6,7 секунды. Максимальная скорость модели составляла 240 километров в час.