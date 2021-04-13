Рідкісну спецверсію 32-річного BMW M3 оцінюють на торгах в 75 тисяч доларів. Всього було виготовлено 500 подібних екземплярів.

На британському онлайн-аукціоні The Market виставили на продаж сірий BMW M3 в спецверсії Evolution 1988 року випуску. За одну з 500 побудованих модифікованих дводверок вже запропонували 55 000 фунтів стерлінгів (75 652 доларів).

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BMW M3 Evolution – це обмежена версія класичної моделі в кузові E30. Дводверку представили в 1988 році в рамках автосалону у Франкфурті. Лімітоване спортивне купе відрізнялося насамперед допрацьованим чотирициліндровим мотором S14 2.3, віддача якого на цьому примірнику, позбавленому каталізатора, склала 220 кінських сил (такі машини також відомі як EVO2). Разом з агрегатом на спорткар встановлювали механічну трансмісію.

До “сотні” M3 Evolution розганявся за 6,7 секунди. Максимальна швидкість моделі становила 240 кілометрів на годину.