Джозеф Эштон представлял концерн GM в профсоюзной организации United Auto Workers и одновременно был ее вице-президентом.

"Мне несказанно стыдно за то, что я сделал", – заявил бывший член совета директоров General Motors после оглашения приговора.

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Бывший вице-президент United Auto Workers Джозеф Эштон во вторник был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за принятие откатов и взяток в рамках широкомасштабного федерального расследования коррупции в профсоюзе.

Эштон, бывший член правления General Motors, в декабре 2019 года признал свою вину в сговоре с другими профсоюзными чиновниками, с целью получения "сотен тысяч долларов взяток и откатов", согласно документам, поданным в окружной суд США в Детройте.

Как сообщает Аutoblog, Эштону грозило тюремное заключение сроком от 30 до 37 месяцев, согласно договору о признании вины, но его адвокат попросил окружного судью о домашнем аресте и существенном штрафе. Судья Фридман заявил в веб-трансляции слушания, что жертв было слишком много, и следует показать пример.

"Наказание в этом вопросе важно ... для сдерживания. Люди должны знать, что это имеет последствия". Во вторник Эштон извинился перед профсоюзом и всеми, кто пострадал из-за его действий. Помощник прокурора США Фрэнсис Карлсон заявила, что Эштона "мотивировала чистая жадность". Из-за вспышки коронавируса и состояния здоровья Эштона, свое наказание в тюрьме он начнет отбывать только с июня следующего года.

Американская прокуратура в Детройте проводит расследование коррупции в профсоюзе работников автомобильной промышленности, в результате чего 15 лицам были предъявлены обвинения, в том числе двум бывшим президентам.