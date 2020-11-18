Джозеф Ештон представляв концерн GM у профспілковій організації United Auto Workers і водночас був її віцепрезидентом.

“Мені невимовно соромно за те, що я зробив”, – заявив колишній член ради директорів General Motors, після оголошення вироку.

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Колишній віце-президент United Auto Workers Джозеф Ештон у вівторок був засуджений до 30 місяців в'язниці за прийняття відкатів та хабарів у рамках широкомасштабного федерального розслідування корупції в профспілці.

Ештон, колишній член правління General Motors, у грудні 2019 року визнав свою провину у змові з іншими профспілковими чиновниками, з метою отримання “сотень тисяч доларів хабарів та відкатів”, згідно з документами, поданими до окружного суду США в Детройті.

Як повідомляє Аutoblog, Ештону загрожувало ув’язнення строком від 30 до 37 місяців, згідно з угодою про визнання вини, але його адвокат попросив окружного суддю про домашній арешт та суттєвий штраф. Суддя Фрідман заявив у веб-трансляції слухання, що жертв було занадто багато, і слід показати приклад.

“Покарання в цьому питанні важливо... для стримування. Люди повинні знати, що це має наслідки”. У вівторок Ештон вибачився перед профспілкою та усіма, хто постраждав через його дії. Помічник прокурора США Френсіс Карлсон заявила, що Ештона “мотивувала чиста жадібність”. Через спалах коронавірусу та стан здоров'я Ештона, своє покарання у до в'язниці він почне відбувати лише з червня наступного року.

Американська прокуратура в Детройті проводить розслідування корупції у профспілці робітників автомобільної промисловості, в результаті чого 15 особам були пред'явлені звинувачення, в тому числі двом колишнім президентам.