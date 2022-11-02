Средства на эту партию машин были собраны через фонд UNITED24.

Реанимационные скорые на базе Citroen Jumper уже уехали в Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области, чтобы спасать жизнь украинцев.

В общей сложности были собраны средства более чем на 80 таких автомобилей. “40 скорых класса С (то есть очень крутые реанимации на колесах) уже работают в регионах. 32 приобщаются к ним, пишет Виктория Гресь. – Я благодарю бизнесы, которые поддержали сбор: AstraZeneсa, ОККО, Freedom Finance, Эпицентр, Prom.ua. А также донорам UNITED24 из 70 присоединившихся к нему стран”.

Напомним, как работает машина для разминирования.