Кошти на цю партію машин були зібрані через фундацію UNITED24.

Реанімаційні “швидкі” на базі Citroen Jumper вже поїхали в Запорізьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Харківську, Черкаську та Чернігівську області, щоб рятувати життя українців.

Загалом були зібрані кошти на понад 80 таких автівок. “40 швидких класу С (тобто дуже круті реанімації на колесах) вже працюють в регіонах. 32 долучаються до них, пише Вікторія Гресь. –Я дякую бізнесам, які підтримали збір: AstraZeneсa, ОККО, Freedom Finance, Епіцентр, Prom.ua. А також донорам UNITED24 з 70 країн, які до нього долучилися”.

Нагадаємо, як працює машина для розмінування.