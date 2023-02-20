Речь идет совсем не о суперкаре, а об обычном снаружи сером седане в кузове W124.

В США на аукционе Broad Arrow на торги выставили Mercedes-Benz W124 1987 года. За этот экземпляр владелец хочет получить от 575 000 до 625 000 долларов.

Дело в том, что эта машина уникальна – она называется Mercedes AMG Hammer. Всего было выпущено только 13 таких седанов, поэтому они сейчас очень ценятся коллекционерами. Главное его отличие под подобных – под капотом. Здесь установлен 6,0-литровый 385-сильный двигатель V8.

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Обычный Mercedes-Benz W124 можно купить за несколько тысяч долларов. Их ведь выпустили очень много. А подобных Mercedes-Benz AMG Hammer всего 13 в США и 30 – в мире.

Главная ценность Mercedes 124 AMG под капотом – 6,0-литровый V8 на 385 л.с. С четырехступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды, а максимальная скорость составляет 306 км/ч. Даже сейчас эти показатели впечатляют.

В AMG также доработали руль и подвеску, установили улучшенные тормоза. Внешне "Мерседес-Хаммер" мало отличается от обычного W124 – разве что по обвесу, особым 17-дюймовым дискам и заостренному краю крышки багажника. В салоне заменили приборы и рычаг КПП.

Машина, которая выставлена на аукцион, имеет свою историю. Ее заказал американец Дон Баерли, причем не просто у компании AMG, а лично у Ричарда Баксбаума, тогдашнего генерального директора AMG в Северной Америке. Сохранилась переписка между ними, где заказчик прописывает необходимые ему оборудование и характеристики. Так что можно утверждать, что данная машина изготовлена в единственном экземпляре. И этому есть документальное подтверждение.

На самом деле для переоборудования этого авто использовали стандартный W124 1987 года 300 E стоимостью 39 500 долларов США. Его отправили в Вестмонт, штат Иллинойс, в штаб-квартиру AMG North America. Там его превратили в мощный спорткар, взяв за работу еще 97 988,29 долларов США. Вся работа AMG была выполнена вручную, и сохранились даже копии почасовых карт рабочего времени механиков.

Пробег этого автомобиля, выставленного на аукционе, за 36 лет составил всего 52 400 км. Недавно данный Mercedes прошел реставрацию.