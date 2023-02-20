Мова йде зовсім не про суперкар, а про звичайний зовні сірий седан в кузові W124.

У США на аукціоні Broad Arrow на торги виставили Mercedes-Benz W124 1987 року. За цей екземпляр власник хоче отримати від 575 000 до 625 000 доларів.

Річ у тому, що ця машина унікальна – вона має назву Mercedes AMG Hammer. Всього було випущено лише 13 таких седанів, тому зараз вони дуже цінуються колекціонерами. Головна його відмінність під подібних – під капотом. Тут встановлено 6,0-літровий 385-сильний двигун V8.

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Звичайний Mercedes-Benz W124 можна купити за кілька тисяч доларів. Адже їх випустили дуже багато. А подібних Mercedes-Benz AMG Hammer є всього 13 у США та 30 – у світі.

Головна цінність Mercedes 124 AMG під капотом — 6,0-літровий великий V8 на 385 к.с. З чотириступеневою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,2 секунди, а максимальна швидкість становить 306 км/год. Навіть зараз ці показники вражають.

В AMG також доопрацювали кермо та підвіску, встановили покращені гальма. Зовні “Мерседес-Хаммер” мало відрізняється від звичайного W124 — хіба що по обвісом, особливим 17-дюймовим дискам і загостреному краю кришки багажника. У салоні замінили прилади та важіль КПП.

Машина, яка виставлена на аукціон, має власну історію. Її замовив американець Дон Баєрлі, причому не просто в компанії AMG, а особисто у Річарда Баксбаума, тодішнього генерального директора AMG у Північній Америці. Збереглась переписка між ними, де замовник прописує обладнання та характеристики, які йому потрібні. Тож можна стверджувати, що дана машина виготовлена в єдиному екземплярі. І цьому є документальне підтвердження.

Насправді для переобладнання цього авто використали стандартний W124 1987 року 300 E вартістю 39 500 доларів США. Його відправили у Вестмонт, штат Іллінойс, у штаб-квартиру AMG North America. Саме там його перетворили на потужний спорткар, взявши за роботу ще 97 988,29 доларів США. Вся робота AMG була виконана вручну, і збереглись навіть копії погодинних карток робочого часу механіків.

Пробіг цього авто, виставлено на аукціоні, за 36 років склав всього 52 400 км. Нещодавно цей Mercedes відреставрували.