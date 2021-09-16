Самый вместительный кроссовер Peugeot 5008, как и лев на его радиаторе, любит большую и веселую компанию. Ведь может с комфортом вместить аж семь человек.

Оглянитесь вокруг. Сегодня все чаще встречаются большие семьи, которые активно проводят время, и в связи с этим сталкиваются с вопросом выбора просторного транспорта для всей семьи. Однако выбор автомобиля с тремя рядами сидений в нашей стране не так уж и велик. Особенно если не планируешь тратить на его содержание половину семейного бюджета.

В тренде

Peugeot 5008 недавно обновился: к его стильной внешности добавились акценты, которые сделали его более агрессивным. Он выдает свою принадлежность к виду кошачьих по светодиодным клыкам дневных ходовых огней и следам когтей на задних фонарях.

Солидность крупнейшего и наиболее вместительного кроссовера Peugeot подчеркивается его исполнением – в Украине 5008 предлагается лишь в двух топовых исполнениях GT и GT Pack. Они оснащены новыми светодиодными фарами с подсветкой поворотов и противотуманками. Вдобавок к топ-версии GT-Pack у нас еще и машина с опционным пакетом Black Pack. Он отличается темным оформлением безрамочной решетки радиатора, рамок окон и хромированных молдингов, а также полуматовыми черными надписями на кузове и рейлингами. А спойлер в переднем бампере, декоративные вставки в передних крыльях и накладки на заднем бампере покрыты черным лаком.

Салон обновленного 5008-го изменился не так сильно, ведь и до рестайла выглядел очень футуристично. Все тот же впечатляющий i-Cockpit, все тот же маленький спортивный руль и возможность менять “атмосферу” внутри авто. Этой концепции интерьера уже 5 лет! А даже сегодня кажется, что она заимствована из концепт-кара или космического корабля.

В салоне после обновления – новый 10-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения. Ну и разумеется, крутая цифровая панель приборов с диагональю 12,3 дюйма, которая устраивает настоящее виртуальное шоу, когда водитель меняет ее режимы.

Топовую версию декорировано вставками дерева "Лати Вуд", салон обтянут кожей Nappa Mistral. Есть Apple CarPlay, Android Auto с функцией MirrorScreen, беспроводная зарядка для мобильного. От звучания аудиосистемы Focal на 515 Вт благодаря сабвуферу и 12-канальному усилителю мурашки по телу, а ламинированные двойные передние окна, которые защищают от лишнего шума, только усиливают ощущения.

Довольно тонкие на вид кресла обтянуты настоящей кожей с узорами. Они могут быть темного или же красного цвета. К тому же имеют сертификат AGR, то есть одобрены немецкой ассоциацией по лечению и профилактике проблем позвоночника. У кресел даже есть настоящий массажер, который разминает 8 зон тела.

На втором ряду много места и абсолютно ровный пол без тоннеля. Для детей в спинках 2-го ряда вмонтированы раскладные столики, предусмотрены удобные шторки на окнах. Ощущение пространства добавляет опционная панорамная крыша с люком. Но главное, что здесь есть третий ряд, в котором два дополнительных кресла удобно складываются в пол багажника. Таким образом в багажник войдет аж 702 литра. Но даже если их разложить, за спинками остается место для пары сумок. Единственное, что взрослым места для ног на третьем ряду может не хватить, и удобнее все же разместиться на втором ряду, либо в случае краткосрочного путешествия. А вот дети будут в восторге. Правда, увеличить простостранство можно, отодвинув второй ряд вперед, ведь каждое отдельно кресло регулируется вдоль на 18 см.

Больше информации о Peugeot 5008

В движении

Peugeot 5008 подходит для семьи не только из-за размеров и количества мест в салоне. Она умеет сочетать хороший темперамент с такой необходимой семейному кошельку чертой как экономичность. У тестового 5008-го в исполнении GT Pack – более мощный двухлитровый дизель на 180 сил и автомат на 8 передач, ведь более простая версия GT вооружена мотором на 150 сил. BlueHDI тестового автомобиля мягко работает, а когда прогреется, то в определенных режимах его работу и звук не отличить от бензинового.

Кажется, что запас силы у этого дизеля есть на любых оборотах. Более мощный двигатель выдает 400 Нм крутящего момента, а менее мощный – 370.

Также интересно Тест-драйв Peugeot 2008

Интересно, что обе версии до сотни разгоняются за 9,2 с, хотя разница в массе между комплектациями просто мизерная – всего 15 кг. Но мне больше нравится не спурт с места, а эластичность мотора. Кроссовер без всякого напряжения выпрыгивает на обгоны длинных фур, даже в рамках одной передачи. Хотя лучше это делать в режиме Sport, когда панель приборов подсвечивается красным, руль становится тяжелее, обостряются реакции педали газа и коробки передач, а еще и появляется насыщенное рычание двигателя.

А вот в дальних путешествиях лучше включить Есо. Тогда Peugeot способен показать все таланты. Я неделю ездил на одном баке, потратив в среднем 6 литров на сотню. Но если не торопиться на трассе, то можно уложиться в 4,4 л/100 км. То есть 56-литрового бака может хватить более чем на 1000 км.

Интересно, что с длинной восьмой передачей кроссовер легко держит высокую скорость, потому что при темпе 140 км/ч тахометр показывает всего 2000 об/мин. Поэтому на таком автомобиле приятно ездить в дальние путешествия. В том числе и из-за комфортной подвески. Мне кажется, что после обновления в характере появилось больше лоска, в первую очередь в ходовой, которая комфортнее отрабатывает ямки. И тихо. Потому что кроссовер не генерирует лишних звуков. Даже не совсем асфальтовые шины оказались не такими шумными, как могло показаться.

Песочный экзамен

Обуто кроссовер в 18-дюймовую резину Mud&Snow 225/55. Такие шины – часть концепции по улучшению внедорожных возможностей этого кроссовера. Дуэт высокого клиренса и системы стабилизации Grip Control не дает нашему 5008 пасти задних перед песком на пляже или скользкими подъемами. Правда, в режимах "Снег и Грязь" электроника осторожно подает тягу на колеса, избегая пробуксовок, а коробка стартует со второй передачи. Для сыпучих пляжей это не очень подходит. А вот "снег" – это именно то, что надо. В нем ESP вмешивается меньше, хотя и слышно, как хрустят тормозные механизмы, распределяя момент между колесами. Peugeot пытается передавать максимальный момент и держать высокие обороты, чтобы можно было продвигаться в песке. В результате нескольких попыток на песчаных дорогах я пришел к простому выводу. Grip Control не способен полностью заменить 4х4, но однозначно помогает на легком бездорожье.

Оснащен 5008-й как автомобиль премиального класса. Потому что с наступлением ночи пригодится система ночного видения. Она видит на 250 м вперед и способна распознавать в темноте или в дождь животных и людей, выделяя их на экране на панели приборов желтым цветом.

Конечно, такие опции не бесплатны, но безопасность того стоит!

Что касается цен, то топовая версия GT Pack с 2-литровым дизелем и 180-ю “лошадками” под капотом стоит от 1 162 000 грн, 150-сильная версия GT – примерно на 130 000 меньше. Но это же семиместный экономичный автомобиль, поэтому явно выгоднее, чем покупать два автомобиля в семью! В 5008-м за небольшую доплату в 30-40 тысяч по сравнению с популярным 3008-м получаешь длинную колесную базу и третий ряд, который понадобится большой семье.

Заказать тест-драйв Peugeot 5008

Технические характеристики Peugeot 5008 GT Pack ДВИГАТЕЛЬ Рабочий объем 1997 см3, мощность 178 л.с. при 3750 об/мин., крутящий момент 400 Нм при 2000 об/мин. ТРАНСМИССИЯ Передний привод, 8-скоростная автоматическая коробка передач КУЗОВ Универсал, 5 дверей, 7 мест, длина/ширина/высота 4641/1844/1646 мм, база 2840 мм, снаряженная масса 1607 кг, объем багажника 702/1940 л, объем бака 56 л ПОДВЕСКА Подвеска передняя независимая/задняя полузависимая. Шины передние/задние: 225/55 R 18. ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость 203 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 9,2 с. Расход горючего (город/шоссе/смешанный): 5,3/4,4/4,8 л/100 км ЦЕНА от 1 162 200 грн.