Наймісткіший кросовер Peugeot 5008, як і лев на його радіаторі, любить велику та веселу компанію. Адже може з комфортом вмістити аж семеро людей.

Озирніться навколо. Сьогодні все частіше зустрічаються великі сім’ї, які активно проводять час, і у зв’язку з цим стикаються з питанням вибору просторого транспорту для всієї родини. Однак вибір автомобіля з трьома рядами сидінь в нашій країні не такий вже й великий. Особливо якщо не плануєш витрачати на його утримання половину сімейного бюджету.

В тренді

Peugeot 5008 нещодавно оновився: до його стильної зовнішності додались акценти, які зробили його більш агресивним. Він видає свою приналежність по виду котячих за світлодіодними іклами денних ходових вогнів та слідами кігтів на задніх ліхтарях.

Солідність найбільшого та найбільш місткого кросовера Peugeot підкреслюється його виконанням – в Україні 5008 пропонується лише в двох топових виконаннях GT та GT Pack. Вони оснащені новими світлодіодними фарами з підсвіткою поворотів та протитуманками. На додачу до топ-версії GT-Pack у нас ще й машина з опційним пакетом Black Pack. Він відрізняється темним оформленням безрамкової решітки радіатора, рамок вікон та хромованих молдингів, а також напівматовими чорними написами на кузові та рейлінгами. А спойлер в передньому бампері, декоративні вставки в передніх крилах та накладки на задньому бампері вкрито чорним лаком.

Салон оновленого 5008-го змінився не так сильно, адже і до рестайлу виглядав дуже футуристично. Все той же вражаючий i-Cockpit, все те ж маленьке спортивне кермо та можливість змінювати “атмосферу” всередині авто. Цій концепції інтер’єру вже 5 років! А навіть сьогодні здається, що її запозичено з концепт-кару чи космічного корабля.

В салоні після оновлення – новий 10-дюймовий сенсорний екран високої роздільної здатності. Ну і зрозуміло, крута цифрова панель приладів з діагоналлю 12,3 дюйма, яка влаштовує справжнє віртуальне шоу, коли водій змінює її режими.

Топову версію декоровано вставками дерева "Латі Вуд", салон обтягнуто шкірою Nappa Mistral. Є Apple CarPlay, Android Auto з функцією MirrorScreen, бездротова зарядка для мобільного. Від звучання аудіосистеми Focal на 515 Вт завдяки сабвуферу та 12-канальному підсилювачу мурашки по тілу, а ламіновані подвійні передні вікна, які захищають від зайвого шуму, тільки посилюють відчуття.

Доволі тонкі на вигляд крісла обтягнуті справжньою шкірою з візерунками. Вони можуть бути темного або ж червоного кольору. До того ж мають сертифікат AGR, тобто схвалені німецькою Асоціацією з лікування та профілактики проблем хребта. У крісел навіть є справжній масажер, який розминає 8 зон тіла.

На другому ряду багато місця та абсолютно рівна підлога без тунелю. Для дітей в спинках 2-го ряду вмонтовані розкладні столики, передбачені зручні шторки на вікнах. Відчуття простору додає опційний панорамний дах із люком. Та головне, що тут є третій ряд, в якому два додаткових крісла зручно складаються в підлогу багажника. Таким чином в багажник ввійде аж 702 літри. Але навіть якщо їх розкласти, за спинками лишається місце для кількох сумок. Єдине, що дорослим місця для ніг на третьому ряду може не вистачити, і зручніше все ж розміститись на другому ряду, або у разі короткотривалої подорожі. А от діти будуть в захваті. Щоправда, додати собі простору можна, якщо відсунути другий ряд вперед, адже кожне окремо крісло регулюється вздовж на 18 см.

Більше інформації про Peugeot 5008

В русі

Peugeot 5008 підходить для родини не лише через розміри й кількість місць в салоні. Він вміє поєднувати гарний темперамент з такою необхідною сімейному гаманцю рисою, як економічність. Тестовий 5008-й у виконанні GT Pack має потужніший дволітровий дизель на 180 сил і автомат на 8 передач, бо простіша версія GT озброєна мотором на 150 сил. BlueHDI тестового автомобіля м'яко працює, а коли прогріється, то в певних режимах його роботу та звук не відрізнити від бензинового.

Здається, що запас сили у цього дизеля є на будь-яких обертах. Потужніший двигун видає 400 Нм обертального моменту, а менш потужний – 370.

Також цікаво тест-драйв Peugeot 2008

Цікаво, що обидві версії до сотні розганяються за 9,2 с, хоча різниця в масі між комплектаціями просто мізерна – усього 15 кг. Але мені більше подобається не спурт з місця, а еластичність мотора. Кросовер без жодного напруження вистрибує на обгони довгих фур, навіть в рамках однієї передачі. Хоча краще це робити у режимі Sport, коли панель приладів підсвічується червоним, кермо стає важчим, загострюються реакції педалі газу і коробки передач, а ще й з’являється насичене гарчання двигуна.

А от в далеких подорожах краще увімкнути Есо. Тоді Peugeot здатен показати усі таланти заощадливості. Я тиждень їздив на одному бакові, спаливши в середньому 6 літрів на сотню. Але якщо не квапитися на трасі, то можна вкластися у 4,4 л/100 км. Тобто 56-літрового баку може вистачити більш ніж на 1000 км.

Цікаво, що з довгою восьмою передачею кросовер легко тримає високу швидкість, бо при темпі 140 км/год тахометр показує усього 2000 об/хв. Тож на такому авто приємно їздити в далекі подорожі. В тому числі й через комфортну підвіску. Мені здається, що після оновлення в характері з’явилося більше лоску, в першу чергу в ходовій, яка комфортніше відпрацьовує ямки. І тихо. Бо кросовер не генерує зайвих звуків. Навіть не зовсім асфальтові шини виявилися не такими гучними, як могло здатися.

Пісочний іспит

Взуто кросовер у 18-дюймову гуму Mud&Snow 225/55. Такі шини є частиною концепції з покращення позашляхових можливостей цього кросовера. Дует високого кліренса та системи стабілізації Grip Control не дає нашому 5008 пасти задніх перед піском на пляжі чи слизькими підйомами. Щоправда, в режимах "Сніг та Багнюка" електроніка обережно подає тягу на колеса, уникаючи пробуксовувань, а коробка стартує з другої передачі. Для сипучих пляжів це не дуже підходить. А от "Сніг" - це саме те, що треба. В ньому ESP втручається менше, хоча й чути, як хрустять гальмівні механізми, перекидаючи момент між колесами. Peugeot намагається передавати максимальний момент і тримати високі оберти, щоби можна було просуватися в піску. В результаті кількох спроб на піщаних дорогах я дійшов простого висновку. Grip Control не здатен повністю замінити 4х4, але однозначно допомагає на легкому бездоріжжі.

Оснащено 5008-й як автомобілі преміального класу. Бо з настанням ночі в нагоді стане система нічного бачення. Вона бачить на 250 м вперед і здатна розпізнавати в темряві чи дощі тварин і людей, виділяючи їх на екрані на панелі приладів жовтим кольором.

Звичайно, такі опції не безкоштовні, але безпека того варта!

Що стосується цін, то топова версія GT Pack з 2-літровим дизелем та 180-ма “конячками” під капотом коштує від 1 162 000 грн, 150-сильна версія GT приблизно на 130 тисяч менше. Але це ж семимісний економічний автомобіль, тож це явно вигідніше, ніж купувати два авто в сім'ю! В 5008-му за невелику доплату в 30-40 тисяч у порівнянні з популярним 3008-м отримуєш довгу колісну базу і третій ряд, який знадобиться великій родині.

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Технічні характеристики Peugeot 5008 GT Pack ДВИГУН Робочий об’єм 1997 см3, потужність 178 к.с. при 3750 об/хв., обертальний момент 400 Нм при 2000 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Передній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач КУЗОВ Універсал, 5 дверей, 7 місць, довжина/ширина/висота 4641/1844/1646 мм, база 2840 мм, споряджена маса 1607 кг, об’єм багажника 702/1940 л, об’єм бака 56 л ПІДВІСКА Підвіска передня незалежна/задня напівзалежна. Шини передні/задні: 225/55 R 18. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 203 км/год. Розгін до 100 км/год за 9,2 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 5,3/4,4/4,8 л/100 км ЦІНА від 1 162 200 грн.