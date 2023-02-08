Chevrolet SSR 18 лет провел в гараже и ни разу не был на мойке. За пикап с пробегом 1,5 тысячи километров заплатили 49,8 тысячи долларов.

На eBay недавно была продана необычная «капсула времени» – пикап Chevrolet SSR 2005 года, который почти два десятилетия простоял в гараже и не бывал на мойке, а его пробег составляет всего 1,5 тысячи километров.

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Модель с причудливым дизайном, созданная как дань уважения классическим пикапам Chevrolet 40- и 50-х годов прошлого века, была выпущена в количестве 24,1 тысяч экземпляров. Выставленный на продажу автомобиль ушел с молотка за 49,8 тысяч долларов

Цена в 49 875 долларов, которые заплатил за 18-летний Chevrolet SSR неназванный покупатель, чуть больше его первоначальной стоимости в 42 тысячи долларов. Уже бывший владелец пикапа отмечал в объявлении, что автомобиль почти два десятилетия хранился в теплом гараже и ни разу его не мыли.

Этот экземпляр укомплектован шестилитровым мотором V8 мощностью 400 лошадиных сил, заимствованным у Corvette C6 и Pontiac GTO, и это наиболее мощная версия модели, продававшаяся с 2005 по 2006 год. Пара V8 составляет шестиступенчатая механическая коробка передач, что делает его еще более редким.

Chevrolet SSR, расшифровывающийся как Super Sport Roadster, не имел особого спроса из-за своей необычной внешности – это был пикап со складывающейся крышей, построенный на платформе TrailBlaze. Модель отправили в отставку раньше срока.