Chevrolet SSR 18 років провів у гаражі та жодного разу не був на мийці. За пікап з пробігом 1,5 тисяч кілометрів заплатили 49,8 тисяч доларів.

На eBay нещодавно було продано незвичайну «капсулу часу» – пікап Chevrolet SSR 2005 року, який майже два десятиліття простояв у гаражі і не бував на мийці, а його пробіг складає всього 1,5 тисячі кілометрів.

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Модель із химерним дизайном, створена як данина поваги класичним пікапам Chevrolet 40- та 50-х років минулого століття, була випущена в кількості 24,1 тисячі екземплярів. Автомобіль, який виставили на продаж, пішов з молотка за 49,8 тисяч доларів

Ціна в 49 875 доларів, які заплатив за 18-річний Chevrolet SSR неназваний покупець, трохи більше за його початкову вартість у 42 тисячі доларів. Вже колишній власник пікапа відзначав у оголошенні, що автомобіль майже два десятиліття зберігався у теплому гаражі і його жодного разу не мили.

Цей екземпляр укомплектований шестилітровим мотором V8 потужністю 400 кінських сил, запозиченим у Corvette C6 та Pontiac GTO, і це найбільш потужна версія моделі, яка продавалася з 2005 по 2006 рік. Пару V8 складає шестиступінчаста механічна коробка передач, що робить його ще рідкішим.

Chevrolet SSR, що розшифровується як Super Sport Roadster, не мав особливого попиту через свою незвичайну зовнішність – це був пікап зі складним дахом, побудований на платформі TrailBlaze. Модель відправили у відставку раніше за термін.