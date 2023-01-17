На продаж виставили єдиний у своєму роді родстер ZL1 1969 року. Він оснащений унікальним 7-літровим бензиновим мотором.

На торгах аукціонного будинку Sotheby's в Аризоні буде продано один із найрідкісніших Chevrolet Corvette в історії. Йдеться про єдиного у світі родстера ZL1 1969 року, який оснащений семилітровим мотором, спочатку створеним для серії CanAm.

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Цей агрегат не призначався на продаж. Однак завдяки хорошим зв'язкам, першому власнику все ж таки вдалося замовити машину саме з таким мотором та автоматичною трансмісією. За попередніми оцінками, автомобіль може піти за 2,6—3 мільйони доларів.

У 1968 році у Chevrolet Corvette Stingray з'явилася опція RPO ZL1, яка вдвічі збільшувала ціну вихідної машини. За 4718 доларів покупець міг отримати посилені гальма та підвіску, задній міст Positraction та безконтактне запалення, але головним придбанням таки був двигун. Ним став один із варіантів гоночної «вісімки» для серії CanAm, віддача якого склала 568 кінських сил. На той час це був найпотужніший агрегат у гамі Chevrolet.

Алюмінієвий L88 об'ємом 7,0 літрів відрізнявся посиленими шатунами та розподільним валом з високим підйомом клапанів. А ще його можна було використовувати з тридіапазонним автоматом Turbo-Hydramatic 425, що викликало живий інтерес Джона В. Махера з Лічбурґа, штат Пенсільванія. Скориставшись своїми зв'язками та заручившись підтримкою Грейді Девіса, дворазового чемпіона SCCA, Махер став першим і єдиним приватним клієнтом, якому вдалося через дилера купити родстер із таким мотором.

Двигун RPO ZL1 був лише експериментом з омологації FIA/NHRA і не призначався для продажу. Але Махеру пощастило з друзями, і 21 листопада 1968 споруді силового агрегату ZL1/M40 було дано зелене світло. Наступного дня підтвердили і заявку на родстер у кольорі Monaco Orange, причому машина йшла з деталями для дрег-рейсингу, у тому числі бічними вихлопними патрубками та запасною головною передачею заднього моста з передавальним числом 4,11:1.

З лютого 1969-го по листопад 1972-го Corvette ZL1 тероризував учасників змагань з підйому на пагорб, автокросу та дрэг-рейсингу у Західній Пенсільванії. Махер навіть вигадав для машини прізвисько — Winning Automatically (відсилання до автоматичної коробки передач). 2007 року родстер продали нинішньому власнику. Він його повністю відреставрував і на кілька років передав до експозиції Автомобільного музею фонду Сімеона у Філадельфії, штат Пенсільванія.

Оскільки таких машин було збудовано лише дві (друга — у кузові купе), ціна продажу «Корвета» може виявитися дуже високою. За оцінками аукціоністів, йдеться про суму 2,6 - 3 мільйони доларів, хоча для С3 це далеко не рекорд. 2014-го спорткар зі звичайною «вісімкою» L88 продали за 3,82 мільйона доларів.