На продажу выставили единственный в своем роде родстер ZL1 в 1969 году. Он оснащен уникальным 7-литровым бензиновым мотором.

На торгах аукционного дома Sotheby's в Аризоне будет продан один из самых редких Chevrolet Corvette в истории. Речь идет об единственном в мире родстере ZL1 1969 года, который оснащен семилитровым мотором, первоначально созданным для серии CanAm.

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Этот агрегат не предназначался для продажи. Однако благодаря хорошим связям первому владельцу все же удалось заказать машину именно с таким мотором и автоматической трансмиссией. По предварительным оценкам, автомобиль может уйти за 2,6-3 миллиона долларов.

В 1968 году у Chevrolet Corvette Stingray появилась опция RPO ZL1, вдвое увеличивавшая цену выходной машины. За 4718 долларов покупатель мог получить усиленные тормоза и подвеску, задний мост Positraction и бесконтактное зажигание, но главным приобретением был двигатель. Им стал один из вариантов гоночной восьмерки для серии CanAm, отдача которого составила 568 лошадиных сил. В то время это был самый мощный агрегат в гамме Chevrolet.

Алюминиевый L88 объемом 7,0 литров отличался усиленными шатунами и распределительным валом с высоким подъемом клапанов. А еще его можно было использовать с трехдиапазонным автоматом Turbo-Hydramatic 425, что вызвало живой интерес Джона В. Махера из Личбурга, штат Пенсильвания. Воспользовавшись своими связями и заручившись поддержкой Грейди Дэвиса, двукратного чемпиона SCCA, Махер стал первым и единственным частным клиентом, которому удалось через дилера купить родстер с таким мотором.

Двигатель RPO ZL1 был лишь экспериментом по омологации FIA/NHRA и не предназначался для продажи. Но Махеру повезло с друзьями, и 21 ноября 1968 года постройке силового агрегата ZL1/M40 был дан зеленый свет. На следующий день подтвердили заявку на родстер в цвете Monaco Orange, причем машина шла с деталями для дрэг-рейсинга, в том числе боковыми выхлопными патрубками и запасной главной передачей заднего моста с передаточным числом 4,11:1.

С февраля 1969 по ноябрь 1972 Corvette ZL1 терроризировал участников соревнований по подъему на холм, автокросса и дрэг-рейсинга в Западной Пенсильвании. Махер даже придумал для машины прозвище Winning Automatically (отсылка к автоматической коробке передач). В 2007 году родстер был продан нынешнему владельцу. Он полностью отреставрировал его и на несколько лет передал в экспозицию Автомобильного музея фонда Симеона в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Поскольку таких машин было построено только две (вторая — в кузове купе), цена продажи «Корвета» может оказаться очень высокой. По оценкам аукционистов, речь идет о сумме 2,6 – 3 миллиона долларов, хотя для С3 это далеко не рекорд. В 2014 году спорткар с обычной «восьмеркой» L88 продали за 3,82 миллиона долларов.