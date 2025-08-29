5 внедорожников, которые прослужат не менее 15 лет

Хотите приобрести новый внедорожник, который будет оставаться надежным минимум 15 лет? Gobankingrates.com опросили автомобильных экспертов, и именно эти пять моделей чаще всего упоминались в ответах.

Читайте также: Топ-10 самых популярных внедорожников 2024 года

Honda CR-V

Если вам нужен надежный семейный внедорожник с минимальными затратами на обслуживание, CR-V будет отличным выбором. Доступен также в гибридных версиях для повышенной экономии топлива.

"Honda CR-V остается бестселлером уже более двух десятилетий благодаря своей надежности, гибкому интерьеру и низким эксплуатационным расходам", – отмечает Зак Шефска, CEO CarEdge. "Это один из самых безопасных вариантов среди компактных SUV, что редко требует ремонта". Неудивительно, что Kelley Blue Book поставил CR-V на первое место среди компактных внедорожников 2025 года.

Toyota RAV4 Hybrid

Главный конкурент CR-V, RAV4 давно получил репутацию надежного и доступного семейного авто. В гибридной версии он предлагает еще лучшую эффективность и долговечность.

Карл Родригес, основатель NX Auto Transport, отмечает: "Долговечность RAV4 напрямую связана с его защитой от коррозии. Статистически это самый надежный внедорожник 2025 года. Доля страховых случаев составляет лишь 9,68% – показатель, который поражает". В нынешнем рейтинге JD Power RAV4 признан самым надежным компактным SUV.

Toyota 4Runner

Для тех, кто ищет действительно выносливый внедорожник, 4Runner – идеальный вариант. Это по сути пикап на рамной основе, замаскированный под SUV.

Марк Скирвин, основатель Cash Auto Salvage, делится опытом: "Я ежедневно вижу старые 4Runner, которые продолжают работать даже через 20 лет. При регулярном обслуживании они легко преодолевают более 500 тысяч километров".

Honda Pilot

Среди трехрядных внедорожников Pilot выделяется как безопасный, просторный и чрезвычайно надежный.

"Его V6 – один из самых надежных двигателей в своем классе", – подчеркивает Скирвин. "В нашем автосервисе мы часто видим разбитые Chevy Traverse или Ford Explorer, но Pilot попадает туда значительно реже".

Lexus GX 550

Если ищете роскошный, но одновременно выносливый SUV, GX 550 станет лучшим вариантом. Lexus, премиум-бренд Toyota, сохраняет тот же уровень качества, но добавляет больше комфорта и престижа.

"Обновленный Lexus GX сочетает премиальность с серьезными внедорожными возможностями", – объясняет Шефска. "Его стоимость обслуживания за первые пять лет в среднем составляет около $2700 – очень мало для полноразмерного SUV класса люкс".

Читайте также: Ford может создать серийный внедорожник на 1000 “лошадей”

Этот результат подтверждают и Consumer Reports, поставив Lexus на второе место по надежности брендов в 2025 году – даже выше самой Toyota.