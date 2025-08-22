Ford может создать серийный внедорожник на 1000 "лошадей"

Как пишет Carscoops, глава Ford Джим Фарли раскрыл идею создания высокопроизводительного внедорожника стоимостью 300 000 долларов в подкасте Bloomberg Hot Pursuit!, сказав, что “нет внедорожного Porsche, и я шокирован, что люди не думают об этом”.

Хотя Porsche и их 911 Dakar могут не соглашаться, Фарли сказал, что он очень заинтересован в этой идее. Он продолжил утверждать, что никто не создал внедорожного суперкара, несмотря на существование Lamborghini Huracan Sterrato. Однако он отверг это утверждение, сказав, что такой автомобиль точно не выдержит Baja 500.

Он описал потенциальную модель от Ford как полноразмерный внедорожник на 100 лошадиных сил, который будет частично электрический. Фарли предположил, что такой автомобиль должен иметь адаптивную подвеску, которую можно регулировать по высоте и уровню амортизации.

Глава компании подтвердил, что он обсуждает такой автомобиль со своей командой и не уверен, должен ли он быть двух-, или четырехместным. Кроме разговора о возможном внедорожном суперкаре, Фарли сказал, что Ford - это “странный бренд”, поскольку у них нет проблем с продажей доступных автомобилей, а также F-150 Raptor R за 120 000 долларов.