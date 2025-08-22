Ford може створити серійний позашляховик на 1000 “коней”

Як пише Carscoops, очільник Ford Джим Фарлі розкрив ідею створення високопродуктивного позашляховика вартістю 300 000 доларів в подкасті Bloomberg Hot Pursuit!, сказавши, що “немає позашляхового Porsche, і я шокований, що люди не думають про це”.

Хоча Porsche та їхній 911 Dakar можуть не погоджуватися, Фарлі сказав, що він дуже зацікавлений у цій ідеї. Він продовжив стверджувати, що ніхто не створив позашляхового суперкара, попри існування Lamborghini Huracan Sterrato. Однак він відкинув це твердження, сказавши, що такий автомобіль точно не витримає Baja 500.

Він описав потенційну модель від Ford як повнорозмірний позашляховик на 100 кінських сил, який буде частково електричний. Фарлі припустив, що такий автомобіль повинен мати адаптивну підвіску, яку можна регулювати за висотою та рівнем амортизації.

Очільник компанії підтвердив, що він обговорює такий автомобіль зі своєю командою і не впевнений, чи має він бути дво-, чи чотиримісним. Окрім розмови про можливий позашляховий суперкар, Фарлі сказав, що Ford — це “дивний бренд”, оскільки у них немає проблем із продажем доступних автомобілів, а також F-150 Raptor R за 120 000 доларів.