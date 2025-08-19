Водій електричного Ford Mustang Mach-E влаштував приголомшливу ДТП посеред автомагістралі: відео

Як пише Carscoops, аварія сталась 13 серпня неподалік Сан-Карлоса. Поліцейські повідомили, що “згідно з попереднім розслідуванням, водій зеленого Ford Mustang Mach E врізався в червоний Mitsubishi Mirage, а потім зіткнувся з правим узбіччям біля пішохідного переходу”.

Слідчі встановили, що транспортний засіб не перебував у режимі автономного водіння, тому водія Mustang заарештували “за підозрою у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування іншої особи”.

Судячи з кадрів важко визначити, чи причиною аварії стало те, що водій був напідпитку, чи електромобіль мав механічні поломки. Системи допомоги водієві BlueCruise, як-от блокування керма, педалі газу та гальма все одно повинні були реагувати.

Також дивно, що система автоматичного екстреного гальмування не активувалася, коли автомобіль вперше врізався в бар'єр або безпосередньо перед остаточним зіткненням. Зазначається, що компанія Ford також веде власне розслідування інциденту, спільно з правоохоронцями. На щастя, в цій аварії ніхто, крім автомобілів, не постраждав.