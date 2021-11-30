Обзор самой быстрой Лады по ту сторону океана с сердцем от Toyota Supra.

Эмигрант из Венгрии забрал с собой "Жигуль" и тюнинговал его. Теперь по Майами ездит ВАЗ 2107 мощностью 600 л. с., который способен разогнаться до первой сотни за две с половиной секунды. Кстати в США это вполне легально – автомобиль можно тюнинговать как угодно.

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Ну и как вы могли догадаться, деталей от оригинальной "Лады" здесь почти не осталось, а те, что есть, регулярно не могут справиться с ее ловкостью. Почему эта "жига" такая шальная? Можно ли ездить на ней по дорогам общего пользования? Почему любой ценитель советской классики возненавидел бы автора этого проекта? Ответы на эти и другие, не менее деликатные вопросы смотрите в видео.