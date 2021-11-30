Огляд найшвидшої Лади по той бік океану з серцем від Toyota Supra.

Емігрант з Угорщини забрав з собою "Жигулі" та тюнінгував його. Тепер по Маямі їздить ВАЗ 2107 потужністю 600 к.с., який здатен розігнатись до першої сотні за дві з половиною секунди. До речі в США це цілком легально – автомобіль можна тюнінгувати як завгодно.

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Ну і як ви могли здогадатися, деталей від оригінальної "Лади" тут майже не залишилося, а ті, що є, регулярно не можуть впоратися з її спритністю. Чому ця "жига" така шалена? Чи можна їздити на ній дорогами загального користування? Чому будь-який поціновувач радянської класики зненавидів би автора цього проєкту? Відповіді на ці та інші, не менш делікатні питання дивіться у відео.