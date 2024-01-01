600-сильный BMW M3 E46 выставили на продажу

Как сообщает Carscoops, этот автомобиль имеет исполнение Laguna Seca Blue и впечатляющую мощность, благодаря установленному турбонаддуву. Некоторые фанаты марки могут не оценить такой тюнинг по настоящему культового 3,2-литрового рядного шестицилиндрового двигателя S54, однако, похоже, прошлый владелец хотел получить как можно больше производительности.

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Благодаря комплекту турбонаддува Maximum PSI Stage 1 этот M3 теперь выдает около 450 л.с. на топливе с октановым числом 91 и примерно 600 л.с. на топливе с октановым числом 100. Как и у оригинального авто, мощность передается на задние колеса благодаря шестиступенчатой механической коробке передач.

Автомобиль продается на аукционе Bring a Trailer и сейчас актуальная ставка за лот составляет 20 500 долларов. Изображения салона позволяют понять, что несмотря на пробег в 172 тысячи километров, этот BMW сохранился в неплохом состоянии. Также модель имеет премиальные опции, в частности, звуковую систему Harman Kardon и автоматический климат-контроль.