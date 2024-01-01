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600-сильный BMW M3 E46 выставили на продажу

Этот ярко-голубой BMW имеет все оригинальные детали, за исключением модифицированного двигателя. Стандартный 3,2-литровый рядный шестицилиндровый агрегат E46 M3 выдает 333 лошадиные силы и 335 Нм крутящего момента, которые выдает, однако этот экземпляр отличается мощностью в 600 л.с. благодаря системе турбонаддува.
Тюнингованный BMW M3 E46 с мотором на 600 "лошадок" продадут на аукционе - Auto24

ФОТО: Bring a Trailer|

BMW M3 E46

Даниил Северенчук
logo5 февраля, 16:40
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Как сообщает Carscoops, этот автомобиль имеет исполнение Laguna Seca Blue и впечатляющую мощность, благодаря установленному турбонаддуву. Некоторые фанаты марки могут не оценить такой тюнинг по настоящему культового 3,2-литрового рядного шестицилиндрового двигателя S54, однако, похоже, прошлый владелец хотел получить как можно больше производительности.

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Благодаря комплекту турбонаддува Maximum PSI Stage 1 этот M3 теперь выдает около 450 л.с. на топливе с октановым числом 91 и примерно 600 л.с. на топливе с октановым числом 100. Как и у оригинального авто, мощность передается на задние колеса благодаря шестиступенчатой механической коробке передач.

Автомобиль продается на аукционе Bring a Trailer и сейчас актуальная ставка за лот составляет 20 500 долларов. Изображения салона позволяют понять, что несмотря на пробег в 172 тысячи километров, этот BMW сохранился в неплохом состоянии. Также модель имеет премиальные опции, в частности, звуковую систему Harman Kardon и автоматический климат-контроль.

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