600-сильний BMW M3 E46 виставили на продаж

Як повідомляє Carscoops, цей автомобіль має виконання Laguna Seca Blue й вражаючу потужність, завдяки встановленому турбонаддуву. Деякі фанати марки можуть не оцінити такий тюнінг по справжньому культового 3,2-літрового рядного шестициліндрового двигуна S54, проте, схоже, минулий власник бажав отримати якомога більше продуктивності.

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Завдяки комплекту турбонаддуву Maximum PSI Stage 1 цей M3 тепер видає близько 450 к.с. на паливі з октановим числом 91 і приблизно 600 к.с. на паливі з октановим числом 100. Як і в оригінального авто, потужність передається на задні колеса завдяки шестиступінчастій механічній коробці передач.

Автівка продається на аукціоні Bring a Trailer й наразі актуальна ставка за лот становить 20 500 доларів. Зображення салону дозволяють зрозуміти, що попри пробіг в 172 тисячі кілометрів, цей BMW зберігся в непоганому стані. Також модель має преміальні опції, зокрема, звукову систему Harman Kardon та автоматичний клімат-контроль.