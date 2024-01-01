69 автомобилей для ГСЧС от зарубежных партнеров уже отправлены в регионы

Вся техника, относится к сегменту спецтранспорта, говорится в сообщении ГСЧС Украины. От британской общественной организации "FireAID" поступило 29 автомобилей, среди которых автоцистерны, передвижные пункты управления, пикап и автолестница.

Десять автомобилей радиационно-химической разведки передало Министерство атомной энергетики США. Эта техника со всевозможным оборудованием и лабораторной атрибутикой позволяет осуществлять мониторинг и анализ даже в движении.

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Девять микроавтобусов предоставила Эстония. Машины будут использоваться как пункты управления беспилотными системами разведки и поражения. Машины оснащены приборами радиоэлектронной борьбы.

Две бронированные машины механизированного разминирования передало правительство Японии, еще 17 автоцистерн и 2 пожарные автолестницы были приобретены за средства общего фонда.

Среди переданной иностранными делегациями техники часть машин изготовлена и закуплена в Украине.

"Великобритания не устает помогать Украине и постоянно работает над предоставлением новой помощи. Мы гордимся, что в такой сложный для вас момент можем предоставить руку помощи вашим спасателям. Британские пожарные рядом и будут оказывать всеобъемлющую поддержку и помощь собратьям из Украины. И эти переданные машины демонстрируют нашу приверженность", – заявил глава Фонда Fire Aid and International Development Дэйв О'Нил.

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Координатор Fire Aid в Украине Оксана Романуха отметила, что это уже седьмой пакет помощи от Фонда. Сейчас партнеры нарабатывают пути увеличения поддержки Украины, чтобы предоставить подразделениям ГСЧС еще больше необходимого оборудования.

Глава МВД Украины Игорь Клименко на этих торжествах сообщил, что вся предоставленная техника немедленно отправляется в 14 областей. По его словам, в годы полномасштабной войны враг захватил на временно оккупированных территориях около 655 объектов ГСЧС Украины, 27 наших подразделений уничтожено полностью, 363 – частично разбиты. Эта подмога очень своевременна.

Фото: ГСЧС Украины