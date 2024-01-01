69 автомобілів для ДСНС від закордонних партнерів уже відправлено в регіони

Вся техніка, належить до сегмента спецтранспорту, йдеться у повідомленні ДСНС України. Від британської громадської організації "FireAID" надійшло 29 автомобілів, з-поміж яких автоцистерни, пересувні пункти управління, пікап та автодрабина.

Десять автомобілів радіаційно-хімічної розвідки передало Міністерство атомної енергетики США. Ця техніка з усіляким обладнанням та лабораторним устаткування дозволяє здійснювати моніторинг та аналіз навіть у русі.

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Дев’ять мікроавтобусів надала Естонія. Машини будуть використовуватися як пункти керування безпілотними системами розвідки та ураження. Машини оснащені приладами радіоелектронної боротьби.

Дві броньовані машини механізованого розмінування передав уряд Японії, ще 17 автоцистерн та 2 пожежні автодрабини були придбані за кошти загального фонду.

З-поміж переданої іноземними делегаціями техніки частина машин виготовлена та закуплена в Україні.

"Велика Британія не втомлюється допомагати Україні та постійно працює над наданням нової допомоги. Ми пишаємось, що в такий складний для вас момент можемо надати руку допомоги вашим рятувальникам. Британські вогнеборці поруч та будуть надавати всеосяжну підтримку та допомогу побратимам з України. І ці передані автівки демонструють нашу прихильність", – заявив голова Фонду Fire Aid and International Development Дейв О’ніл.

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Координаторка Fire Aid в Україні Оксана Романуха зазначила, що це вже сьомий пакет допомоги від Фонду. Наразі партнери напрацьовують шляхи збільшення підтримки України, аби надати підрозділам ДСНС ще більше необхідного обладнання.

Глава МВС України Ігор Клименко на цих урочистостях повідомив, що уся надана техніка негайно відправляється до 14 областей. За його словами, в роки повномасштабної війни ворог захопив на тимчасово окупованих територіях близько 655 об’єктів ДСНС України, 27 наших підрозділів знищено вщент, 363 – частково розбиті. Ця підмога дуже вчасна.

Фото: ДСНС України