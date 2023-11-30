З німецьких міст Пфунгштадт та Вайтерштадт, земля Гессен, для пожежної частини Іваничівської громади на Волині прийшло відразу два спеціалізовані автомобілі.

Пожежно-рятувальна техніка на шасі Mercedes-Benz та Iveco Magirus передані українським екіпажам в німецькому місті Ерцгаузен в повній комплектації. Там на базовій станції рятувальної служби відбулася передача машин гостям з України.

В онлайн-трансляції взяли участь Іваничівський селищний голова Лідія Томашевська та керівник 18-ї ДПРЧ Головного управління ДСНС у волинській області Олександра Хом’яка.

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З іншого боку на зв'язку були мери та представники пожежних частин згаданих вище німецьких міст Пфунгштадт та Вайтерштадт.

Передача техніки українським екіпажам у місті Ерцгаузен. Фото: Іваничівська громада

Місцеві бійці пожежно-рятувального загону ознайомили волинян з комплектацією машин, провели короткий курс навчання.

Через три дні наші екіпажі перегнали техніку в депо Іваничівської пожежно-рятувальної частини. Після реєстрації техніки в Сервісному центрі обидві машини будуть включені у бойовий розрахунок для виконання дій за призначенням