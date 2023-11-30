Из немецких городов Пфунгштадт и Вайтерштадт, земля Гессен, для пожарной части Иваничевской громады на Волыни пришло сразу два специализированных автомобиля.

Пожарно-спасательная техника на шасси Mercedes-Benz и Iveco Magirus переданы украинским экипажам в немецком городе Эрцгаузен в полной комплектации. Там на базовой станции спасательной службы состоялась передача машин гостям из Украины.

В онлайн-трансляции приняли участие Иваничевский поселковый голова Лидия Томашевская и руководитель 18-й ГПРЧ Главного управления ГСЧС в Волынской области Александра Хомяка.

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С другой стороны на связи были мэры и представители пожарных частей упомянутых выше немецких городов Пфунгштадт и Вайтерштадт.

Передача техники украинским экипажам в городе Эрцгаузен. Фото: Иваничевская община

Местные бойцы пожарно-спасательного отряда ознакомили волынян с комплектацией машин, провели короткий курс обучения.

Через три дня наши экипажи перегнали технику в депо Иваничевской пожарно-спасательной части. После регистрации техники в Сервисном центре МВД обе машины будут включены в боевой расчет для выполнения действий по назначению