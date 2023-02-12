Автопроизводители иногда выдают такие опции, которые надолго поражают воображение наблюдателя. "Авто 24" попытался разобраться, почему некоторые из них не прижились в мировом автопроме.

Принято полагать, что большинство инноваций приходят в массовые автомобили с автоспорта. Возможно, в техническом понимании это так и есть, но в плане комфорта ход мыслей конструкторов всегда был свободнее.

Мы отобрали здесь несколько малоизвестных или призабытых опций, которые в свое время казались если не революционными инновациями, то чем-то очень странным. Не обошлось здесь, кстати, и без украинского участия.

Не все интересные идеи конструкторов в конце концов попадают на серийные машины. Но и попавшие не всегда приживаются надолго. И причины ясны не всегда.

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"Болотный" кондиционер

Простой по конструкции и доступный по цене тип кондиционера, где используется принцип охлаждения воздуха при испарении в нем влаги. Охладитель испарительного типа получил название “болотный охладитель” (от англ. swamp cooler) за характерный запах сырости, присущий некоторым моделям. В 1940 – 1950-е гг. изредка являлся частью заводской комплектации автомобиля, но обычно продавался как дополнительное оборудование.

"Болотный" кондиционер тратил много воды и имел посредственную эффективность. Но не был таким капризным в почтенном возрасте, как нынешние климатические установки.

Внутри болотный “кондишен” не имел движущихся частей и дорогих материалов. Набегающий поток воздуха, проходя через мокрый наполнитель в виде волоконного мата, испарял из него воду и охлаждался сам. Крепилось устройство на боковом стекле, так как ему нужен наружный воздух в большом количестве. Охлажденный воздух в таком случае подавался в салон через щель приоткрытого стекла. Также нуждался в заправке водой. Не прижился из-за относительно низкой эффективности.

Интересно, что подобный тип кондиционеров до сих пор встречается в стационарных условиях – например, в производственных и общественных помещениях в регионах с высокой температурой и низкой влажностью воздуха.

Опускное заднее стекло

Интересна идея конструкторов американской марки De Soto, испытанная на концепте Adventurer II Concept 1954 года. Поскольку кондиционеры к тому времени уже были в определенной степени распространены, видимо, дело было в другом – похоже, авторы пытались запустить в салон побольше свежего воздуха. Некоторый эффект движения на кабриолете открытое окно действительно создавало плюс, конечно же, фактор уникальности.

По некоторым техническим причинам сделать сдвижное заднее стекло было проще, чем такой же люк в крыше. Но в итоге люки победили.

Но внедрению такой системы в серийных авто помешали проблемы с пространством для размещения опущенного стекла. Строго говоря, полностью десотовская идея 1954 года не умерла, а нашла свою реализацию в сдвижных люках на крыше.

Вентилятор на торпедо

У суровых водителей тяжелых грузовиков свое представление о комфорте. С кондиционерами у многих из них и сегодня непросто, а в недалеком прошлом и подавно. Поэтому шоферским сообществом было положительно оценено появление в кабине первого кременчугского вездехода КрАЗ-214 мощного вентилятора. Это была не заводская опция или оборудование за доплату – вентилятор стоял у потолка кабины в каждом КрАЗ 6х6.

В 1950-е годы понятие комфорта в грузовике приживалось непросто. Но Кременчугский автозавод по умолчанию ставил на КрАЗ-214 вентилятор салона.

Это было оригинальное оборудование и тот "кулер" даже имел свой каталожный номер (214Б-8104010А, если кому интересно). Интересно, что машины дорожного класса такого вентилятора по умолчанию не имели.

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Управление лежа

Опция несколько специфична, но в определенных кругах потребителей была очень востребована. На амфибии ЛуАЗ-967 водитель мог управлять машиной лежа, для чего его сиденье могло раскладываться, а руль – опускаться вниз вместе с рулевой колонкой. Это сделали не для большего комфорта водителя (на самом деле лежать на животе с задранной назад головой – сомнительный комфорт), а для максимального снижения силуэта транспортного средства.

Один из вариантов понижения силуэта амфибии ТПК предполагал переползание водителя рядом с машиной. Но потом сделали складной руль, и водитель смог ехать лежа.

Дело в том, что данный ЛуАЗ имел второе название ТПК, и по назначению был транспортером переднего края – то есть должен был ездить там, где в него мог попасть враг без особого напряжения. Других подобных машин не создали до сих пор.

Встроенный принтер

В 1985 году японцы встроили прямо в центральную консоль концептуального Subaru ACX II…. матричный принтер! Даже сегодня, когда таксисты через одного имеют кассовые аппараты с выдачей чеков, сделать печатный прибор частью машины никто не отважился. Словом, хорошо, что вместо распечатки данных трип-компьютера на бумаге программисты научили машины хранить информацию в ее электронной памяти.

Идея бумажной отчетности машины перед водителем не прижилась. Дорожную информацию научились хранить в электронной памяти машины.

Концепт, кстати, получился тогда странный: внешне он оказался никаким не концептуальным, ибо походил на свой прототип Subaru Alcyone. В то же время отличался электронной начинкой и дополнительной парой цилиндров в традиционном субаровском оппозитнике.

Прозрачная крыша Bubble top

Попытки накрыть экипаж прозрачным колпаком вроде самолетного фонаря предпринимал не только Chevrolet. Но его Corvette с прозрачным куполом над салоном оказался наиболее известным. Плексигласовую крышу к первому поколения культового родстера (1954 г.) придумал дизайнер General Motors, и первые 20 "пузырьков" были чисто официальными.

Прозрачные плексигласовые крыши для родстеров получили определенное распространение в середине прошлого века. Современные дизайнеры пока держат эту идею в запасе.

Поскольку заводской версии с жесткой крышей у этого “Корвета” не было, сразу несколько сторонних фирм подхватили это начинание. Может быть, воспроизвести ее сегодня в таком виде мешают стандарты пассивной безопасности, хотя мы уверены, что при желании современные пластики можно было бы сделать и достаточно жесткими, и достаточно прозрачными. По-видимому, у стилистов XXI в. до такой перспективной идеи пока руки не дошли.

Сдвижная дверь

Попадать в салон через дверь, которая сдвигается в сторону, а не приоткрывается, не намного удобнее. Но у сдвижных есть другие плюсы – им нужно меньше места рядом с машиной. А еще их можно легко автоматизировать, то есть сделать так, чтобы они открывались сами. На микроавтобусах сдвижные "порталы" уже давно используются, а вот на серийных легковых машинах это настоящая редкость.

Среди небольших легковых моделей сдвижная дверь была реализована в Peugeot 1007 (2004 – 2009 гг.), но это тоже не был массовый проект.

Дорогие и сложные сдвижные двери заняли свое место в сегменте бусов и минивэнов, а на легковых машинах надолго не задержались.

Эту модель сделали чуть ли не премиальной – с мощными двигателями по выбору, особым салоном и необычными дверями (с электроприводом!). Но дверь не помогла – продажи были скромными и в конце концов машину сочли провальной.

Рекомендация Авто 24

Нынешним автомобилистам грех жаловаться на жизнь – выбор функций и возможностей машин у нас сегодня просто необъятен. Правда, как-то так случилось, что получив свободу в выборе оборудования салона, мы сплошь и рядом теряем право выбора в плане двигателей и трансмиссии. Но это уже тема отдельного разговора, к которому мы еще попытаемся вернуться.

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